Si vous devez prendre un avion à l’aéroport Saint-Exupéry, vous pouvez utiliser votre propre voiture ou choisir un taxi. Ce dernier facture souvent le prix le plus fort puisqu’il faut parcourir de nombreux kilomètres pour atteindre la destination depuis Lyon et les alentours. La meilleure solution consiste à prendre sa voiture personnelle, mais comment la stationner ? Vous disposez d’un parking sécurisé et privé à l’aéroport, vous pourrez donc partir l’esprit apaisé.

Une navette gratuite pour rejoindre le terminal de départ

Le centre de stationnement se trouve à proximité de l’aéroport de Lyon, mais, pour réaliser le trajet jusqu’au terminal de départ, vous aurez une navette gratuite. Certes, vous pourrez toujours opter pour les places proposées par Vinci puisque cinq parkings sont disponibles. Par contre, les prix affichés ainsi que les contraintes sont vraiment importantes.

Ce parking sécurisé et privé représente une vraie alternative pour votre séjour, vous serez proche de l’aéroport et vous ne dépenserez pas une fortune.

Pour réserver votre place de parking, c’est assez simple. Il suffit de renseigner votre arrivée et votre départ.

Lorsque vous arrivez dans le centre de stationnement, vous confiez votre voiture à ces professionnels qui proposent une surveillance accrue.

Vous prenez ensuite la navette gratuite afin de rejoindre l’aéroport pour enregistrer vos bagages et votre billet. Vous pourrez prendre votre avion en toute sérénité puisque votre voiture sera conservée dans un enclos sécurisé et ouvert 24 heures sur 24 et sept jours sur sept.

Où se trouve ce centre de stationnement ?

Le parking est très proche puisqu’il faut compter 7 minutes avec la navette pour rejoindre l’aéroport depuis la commune de Grenay. Plusieurs services sont aussi disponibles sur place comme le nettoyage intérieur et extérieur de votre véhicule pendant votre absence. En ce qui concerne les tarifs, ils dépendent du nombre de jours de stationnement et des options choisies. Pour une journée, vous devrez prévoir 16 euros en intérieur contre 41 euros en intérieur.

Pour un stationnement de 30 jours, le prix passera respectivement à 92 et 117 euros. Pour les options, le lavage intérieur est facturé 30 euros et le tarif est le même pour l’entretien de l’extérieur. Un pack est proposé à 45 euros pour nettoyer l’ensemble de votre berline qui sera pratiquement comme neuve lors de votre retour. La réservation peut être faite directement sur le site de ce parking sécurisé et privé. Vous gagnez alors du temps et vous économiserez aussi de l’argent par rapport au stationnement classique.